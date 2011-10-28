〔中港股市〕港股周涨幅逾11%创两年半最佳表现,内地股市亦显强势

* 恒生指数周五收涨1.7%,本周累计上涨11.1%

* 沪综指周涨幅6.7%,成交金额触及三个月高位

* 分析师称,本周的反弹属于"均值回归"

* 地产股上扬,此前中国住建部官员称限购令属临时措施

路透香港10月28日电---香港股市周五收涨1.7%,录得近两年半以来的最佳周度表现,受到地产和金融股涨势的提振.在欧洲领导人达成债务问题应对协议後,全球避险情绪消退.

恒生指数.HSI本周大涨逾11%,为2009年5月初以来最佳单周表现.上证综指.SSEC本周上涨6.7%,表现为一年来最佳.

香港市场本周成交额为8月中以来最高,但仍远低于上季度尾端两波大跌时的水平,恒指第三季表现为10年来最差.

本周大部分涨幅是源自过去两周高度做空板块的空头回补盘,虽然过去15个交易日中除两天以外,其馀时间卖空量都不到总成交量的10%.周五的全部数据尚无法获得.

空头回补拉高了中资金融、地产、基建与资源类股.这些板块在上季遭遇猛烈抛盘後,本周引领了市场的反弹走势,此前出炉的数据与企业财报显示,对中国经济硬着陆的担忧或许有些过度.

"今年很可能不会再创新低,但这只不过是均值回归.基本面没有太大变化,"LBN Advisors的首席执行官(CEO) Benjamin Chang表示.