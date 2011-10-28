〔中国金融〕城商行要优化信贷结构,以小微型企业为服务重点--银监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月28日电---中国银监会主席刘明康周五表示,城市商业银行要明确市场定位,进一步优化信贷结构,以小型微型企业为主要服务对象和信贷支持重点.
他在全国城市商业银行工作会议上并称,城市商业银行要抓好重点风险防控,结合自身发展战略和市场定位,持续推进资产负债结构优化.
数据显示,截至2011年9月末,城市商业银行不良贷款率0.79%,比年初下降0.12个百分点,拨备覆盖率298.69%;平均资本充足率13.03%,流动性指标普遍较好,各项监管指标达到历史同期最好水平.
在扶持小型微型企业方面,截至2011年9月末,全国城市商业银行资产总额达8.96万亿元,其中对中小企业贷款馀额超过2.5万亿元,约占全部企业贷款馀额的80%.
银监会近期出台支持小型微型企业金融服务的多项举措,包括要求商业银行努力实现小型微型企业贷款增速不低于全部贷款平均增速,进一步明确商业银行发行小型微型企业专项金融债条件.[ID:nCN1173830](完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。