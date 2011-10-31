〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比继续回升至83.6%

* 未来三个月股票持仓建议配比升至83.6%

* 货币政策微调预期释出,增持股票和债券

* 周期股的建议配比回升

作者 林琦

路透上海10月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比继续回升至83.6%;债券持仓建议配比亦有所回升.国内偏紧的货币政策已有微调预期,基金经理开始适量增加股票和债券的比重.

本次共有九位基金经理参与调查.上月股票的持仓建议配比为82.8%.本月债券的建议配比升至8.7%,上月为6%;现金的建议配比为7.8%,上月为11.3%.

上海一位基金经理指出,"通胀已处于下降通道,未来的通胀水平将会加速回落,与此同时,政策微调趋势已存在,估计还会继续存在,股市存在一定机会."

不过他亦指出,国内经济存在一些结构性问题,这些问题需要财政和货币等政策协调解决,但这需要时间,所以经济短周期向下的趋势不容易改变.

"未来的机会与风险,都与中国和美国经济领先指标能否持续转好相关.若是经济指标又开始疲软,对股市无疑是个坏消息."另一位基金经理指出.

中国通胀水平已连续两月自高点回落,国务院总理温家宝近日表示,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174080]上周六的国务院常务会议,再次重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184594]

此次受访的九位基金经理有八位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,675点,与上月调查基本持平.不过较目前位置仍有近9%的上升空间.几乎所有基金经理都认为三个月内大盘或会触底反弹,但有四位认为反弹幅度有限,仅2,500-2,600点,但亦有两位基金经理乐观看至3,000点.

沪综指周一午盘报2,464点.上周沪综指累计升幅达6.7%,创下逾一年以来最佳单周表现.

本月受访的基金经理中,有四位下个月的资产配置保持不变,其馀四位减持现金,增持股票或债券.

**周期股建议配比回升**

在本月调查中,房地产、能源、机械等低估值的周期类股建议配比有所回升;消费和金融服务业的建议配比在上月突然跳升後,本月有所回落.

在本月调查中,房地产类股的建议配比由上月的6.9%升至7.8%,而能源股的建议配比跳升2个百分点,达8.9%.

10月10日中央汇金公司宣布增持工商银行(601398.SS)等四大国有银行股,银行股走出一波小升势,四大银行股有5-9%的升势.不过基金经理对于金融股的持仓仍较谨慎,本月调查中金融类股的建议配比由上月的19%下降至17%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 85 80 82 90 90 75 90 95 65 83.6

债券 10 0 3 0 10 20 5 0 30 8.7

现金 5 20 15 10 0 5 5 5 5 7.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

11年/10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月 10月

股票 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4 82.8 82.5 84.8 88.9

债券 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9 4.3 4.25 3.2 2.4

现金 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8 12.9 13.25 12.0 8.7

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 0 0 0 0 + 0 + 0 +

债券 0 0 + 0 0 + - 0 0

现金 0 0 - 0 - - + 0 -

4.各基金公司对于三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 3,000 2,500 3,000 2,600 2,500 2,800 2,600 2,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 5 5 6 15 0 5 10 0 8

消费 15 20 25 10 50 20 20 25 31

电子技术 5 5 9 0 5 10 5 10 15

金融服务 15 10 18 30 10 20 20 15 15

金属及产品 5 5 5 0 0 5 10 10 0

房地产 10 5 5 10 10 10 10 10 0

交通及基础设施 10 5 5 0 0 5 5 5 8

能源 5 5 10 15 10 5 10 20 0

机械 10 5 5 20 15 10 5 0 15

其他: 20 35 12 0 0 10 5 5 8

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

11年/10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月 10月

汽车 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0 3.6 3.13 4.9 7.4

消费 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5 21.3 26.13 32.6 22.7

电子技术 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6 8.6 9.0 11.3 6.6

金融服务 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6 14.0 12.13 9.8 13.9

金属 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0 7.3 6.63 5.9 8.9

房地产 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0 7.2 6.63 5.1 6.0

交通及基础设施 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1 5.8 4.25 5.0 5.3

能源 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1 9.9 8.38 7.0 10.6

机械 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0 11.6 8.63 8.4 9.0

其它 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 10.8 15.13 10.0 9.7 (完)