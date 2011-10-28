〔菲律宾金融〕央行上调银行业NDF仓位资本拨备,意图抑制汇市投机

路透马尼拉10月28日电---菲律宾央行周五表示,以提高了银行针对无本金交割远期外汇(NDF)仓位的资本金拨备,此举旨在抑制外汇市场的投机.近期的投机已导致外汇市场波动加剧.

当局曾表示,担心海外市场基于美元的衍生品数量增加,或被用于货币投机.不过其也承认,存在有合理对冲需求的交易群体.

菲律宾央行在一份声明中称,新规定将从2012年1月1日起实施,将赋予NDF仓位以更高额度市场风险权重,相当于资本金比率从目前的10%提升至15%.

该央行在声明中称:"货币政策委员会最新的举措是一项先发制人的措施,暗示当局反对使用NDFs用于投机意图,因为一旦市场形势快速逆转,这种投机将影响稳定."

"我们意识到,NDF已成为投机客使用的一种货币市场工具,出于以上原因,我们采取积极主动的审慎措施,"菲律宾央行总裁泰谭柯在该声明中称.(完)