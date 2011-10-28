〔券商观点〕中国GDP今年料增9.1%,四季度新增贷款1.7万亿元--高华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月28日电---高华证券周五发布报告指出,预计中国今年国内生产总值(GDP)增幅为9.1%,明年增速或达8.6%的水平;且预测今年四季度人民币新增贷款优于三季度.
报告指出,四季度流动性较三季度将有所改善,预计期内人民币新增贷款或达1.7万亿元,优于三季度1.5万亿的水平.
针对中国的银行业,报告预计,鉴于2012年贷款/广义货币(M2)/名义GDP增长仍保持在两位数,高华认为中国正在进入一个温和而非迅猛的不良贷款周期.
今年第三季度,中国国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为2009年第二季以来最慢步伐.而9月新增人民币贷款4,700亿元,当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.0%,均低于路透调查中值.
对于银行业在资本市场中的表现,高华报告称,"银行板块可能在狭义货币(M1)增长触底、企业亏损增长见顶时触底反弹."
高华对农业银行H股(1288.HK)和A股(601288.SS)、建设银行H股(0939.HK)和A股(601939.SS)、工商银行H股(1398.HK)及A股(601398.SS)、招商银行A股(600036.SS)、中信银行H股(0998.HK)、重庆农商行(3618.HK)给予买入评级.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。