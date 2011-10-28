版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 18:17 BJT

〔亚洲橡胶〕10月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 306.2 6 302.0 15

12月 304.0 39 -- --

1月 306.6 137 303.0 8

2月 307.1 336 304.0 68

3月 308.4 4401 304.9 539

4月 309.2 7383 305.5 698

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐