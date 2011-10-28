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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 18:52 BJT

〔企业并购〕萨博母公司预计中方投资者将向萨博提供大量後续资金

路透斯德哥尔摩10月28日电---萨博母公司SWEDISH AUTOMOBILESWAN.AS执行长Victor Muller表示:

* 预计中方提供的资金远超过2.45亿欧元,很可能是该金额的两倍

* 新交易协议意味着萨博在中国市场将处于更有利地位

* 中国发改委似将很快批准该交易

* 浙江青年莲花将持有60%股份,庞大汽贸持有40%

* 将在一个月之内完成与中国公司的交易

* 中国将继续在瑞典生产萨博汽车

* 中国投资者也希望在中国进行生产

* 与中国的销售协议对于母公司来说并非有利可图

* 要说服通用汽车(GM.N)接受协议,还有很多工作要做.(完)

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