〔企业并购〕萨博母公司预计中方投资者将向萨博提供大量後续资金

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透斯德哥尔摩10月28日电---萨博母公司SWEDISH AUTOMOBILESWAN.AS执行长Victor Muller表示:
* 预计中方提供的资金远超过2.45亿欧元,很可能是该金额的两倍
* 新交易协议意味着萨博在中国市场将处于更有利地位
* 中国发改委似将很快批准该交易
* 浙江青年莲花将持有60%股份,庞大汽贸持有40%
* 将在一个月之内完成与中国公司的交易
* 中国将继续在瑞典生产萨博汽车
* 中国投资者也希望在中国进行生产
* 与中国的销售协议对于母公司来说并非有利可图
* 要说服通用汽车(GM.N)接受协议,还有很多工作要做.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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