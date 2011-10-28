〔中港股业绩〕建行第三季净利按年升16%,符合市场预期(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 建行第三季净利增16%至461.87亿,符合预期

* 前三季实现净利1,390亿元,同比增长25.80%

* 9月末资本充足率和核心资本充足率较上年末一降一升

* 期末不良贷款率1.02%,减值准备对不良贷款比248.65%

路透上海10月28日电---以资产计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五公布,第三季度净利同比增长16%至461.87亿元,基本符合市场预期.

根据汤森路透综合11名分析师预测,其第三季度净利为456.5亿元.该行去年第三季度净利为397.58亿元.

1-9月,建行实现净利按年上升26%,至1,390亿元,主要受净利息收益率平稳提升和手续费及佣金收入稳步增长所致.前三季度该行净利息收入2,230亿元,按年升22.4%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高0.21和0.23个百分点.

截至9月末,建行存贷比率为65.14%,不良贷款馀额为646.42亿元,不良贷款率1.02%,较上年末下降0.12个百分点.减值准备对不良贷款比率为248.65%,较上年末增加27.51个百分点.

期末该行资本充足率12.58%,较上年末下降0.10个百分点;核心资本充足率10.57%,较上年末上升0.17个百分点.

其他三家国有银行三季度业绩此前均已出炉.其中全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)第三季净利按年增长27.6%,符合市场预期.

中国银行(601988.SS)(3988.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)第三季度实现净利同比分别增长9%及40%,基本符合市场预期,净利息收入及中间业务持续增长.[ID:nCN1176844]

业绩公布前,建行H股收升2.99%,报5.85港元;其A股则持平于4.8元人民币.(完)

浏览建行其他新闻,请点选[0939.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here)