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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 20:44 BJT

〔表格〕美国9月个人支出较前月增长0.6%,个人所得按月增加0.1%

路透10月28日电---美国商务部周五公布:

* 美国9月个人所得增加0.1%(预估为增长0.3%),8月为下降0.1%(前值为下降0.1%)

* 美国9月个人支出较前月增长0.6%(预估为增长0.6%),8月为增长0.2%(前值为增长0.2%)

* 美国9月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,8月修正後为增长0.3%(前值为增长0.2%)

* 美国9月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.9%,8月为上升2.9%(前值为上升2.9%)

* 美国9月核心PCE物价指数较前月持平(市场预估升0.1%),8月为上升0.2%

* 美国9月核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%,8月为上升1.7%(前值为升1.6%)

* 美国9月实质个人支出较前月增加0.5%,8月修正後为持平(前值为持平)

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