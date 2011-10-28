〔马来西亚期市〕棕榈油期货下滑,但欧盟协议所致的乐观情绪限制跌势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达10月28日电---马来西亚棕榈油期货周五收低,打断连涨四日局面,但价格仍接近五周高点,因欧债危机解决协议产生的乐观情绪限制跌势.
欧洲领导人周四与民间银行业和保险商达成协议,後者将接受手中所持希腊债券价值减记50%,以此降低希腊债务负担并试图遏制该地区危机.
指标1月棕榈油期货FCPOc3下降0.3%,报2,971马币(林吉特)(957美元),稍早曾触及2,999马币.上日该期货价格触及3,007,此为9月22日以来的最高.
1月合约成交量为14,173口,周四为13,281口.
"一旦价格触及3,000马币水准,市场将大量锁定获利,"一位驻吉隆坡的交易商称,"目前多头将不得不保持谨慎."
"价格可能回撤一些,随後方有机会走高,"他补充道,"技术面而言,情况看似乐观,如果下周价格穿升3,000马币,我不会感到意外."(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。