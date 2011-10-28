〔马来西亚期市〕棕榈油期货下滑,但欧盟协议所致的乐观情绪限制跌势

路透雅加达10月28日电---马来西亚棕榈油期货周五收低,打断连涨四日局面,但价格仍接近五周高点,因欧债危机解决协议产生的乐观情绪限制跌势.

欧洲领导人周四与民间银行业和保险商达成协议,後者将接受手中所持希腊债券价值减记50%,以此降低希腊债务负担并试图遏制该地区危机.

指标1月棕榈油期货FCPOc3下降0.3%,报2,971马币(林吉特)(957美元),稍早曾触及2,999马币.上日该期货价格触及3,007,此为9月22日以来的最高.

1月合约成交量为14,173口,周四为13,281口.

"一旦价格触及3,000马币水准,市场将大量锁定获利,"一位驻吉隆坡的交易商称,"目前多头将不得不保持谨慎."

"价格可能回撤一些,随後方有机会走高,"他补充道,"技术面而言,情况看似乐观,如果下周价格穿升3,000马币,我不会感到意外."(完)