〔国际油市〕亚洲柴油价格微升,因预期有来自中国的需求

路透新加坡10月28日电---亚洲柴油市场周五进一步走强,近月裂解价差攀升至接近每桶20美元的三个月高点,因供应短缺.

11月柴油裂解价差上升0.29美元,至每桶较迪拜原油升水19.57美元,11月/12月跨月价差仍持于每桶1美元.

交易商表示,中国需求上升的预期,加之壳牌新加坡炼油厂遭遇火宅产能下降所致的供应短缺,为价格提振支撑,特别是对近月合约而言.

不过一些交易商强调,相较于实际需求,预期需求对市场中的看涨情绪影响更大.他们表示,亚洲的实际需求仍然不多.

"看似11月的供应相当紧俏,但与此同时,需求不是那麽可观...除非中国像人人预期的那样进场购买,"一位驻新加坡的馏分油交易商表示.

11月航煤裂解价差上涨0.39美元,至每桶21.42美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 129.07 129.47 129.27 127.42 1.85 1.45

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.55 127.95 127.75 126.09 1.66 1.32

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.65 129.05 128.85 127.19 1.66 1.31

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.50 129.90 129.70 127.99 1.71 1.34

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.35 125.60 1.75 1.39

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.35 124.60 1.75 1.40 (完)