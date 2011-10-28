〔国际油市〕亚洲柴油价格微升,因预期有来自中国的需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月28日电---亚洲柴油市场周五进一步走强,近月裂解价差攀升至接近每桶20美元的三个月高点,因供应短缺.
11月柴油裂解价差上升0.29美元,至每桶较迪拜原油升水19.57美元,11月/12月跨月价差仍持于每桶1美元.
交易商表示,中国需求上升的预期,加之壳牌新加坡炼油厂遭遇火宅产能下降所致的供应短缺,为价格提振支撑,特别是对近月合约而言.
不过一些交易商强调,相较于实际需求,预期需求对市场中的看涨情绪影响更大.他们表示,亚洲的实际需求仍然不多.
"看似11月的供应相当紧俏,但与此同时,需求不是那麽可观...除非中国像人人预期的那样进场购买,"一位驻新加坡的馏分油交易商表示.
11月航煤裂解价差上涨0.39美元,至每桶21.42美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 129.07 129.47 129.27 127.42 1.85 1.45
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.55 127.95 127.75 126.09 1.66 1.32
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.65 129.05 128.85 127.19 1.66 1.31
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.50 129.90 129.70 127.99 1.71 1.34
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.35 125.60 1.75 1.39
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.35 124.60 1.75 1.40 (完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。