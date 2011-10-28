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债券 | 2011年 10月 28日 星期五 19:23 BJT

〔伦敦美债〕持稳,止住上日的大幅下跌跌势

路透伦敦10月28日电---美国公债价格周五在欧洲持稳,暂停上日的大幅跌势,不过若有关欧元区债务危机应对计划的乐观情绪保持,且数据显示美国经济复苏,收益率(殖利率)仍可能上涨.

欧元区领导人周四就应对欧债危机达成协议,提振风险资产,令核心公债的避险吸引力有所下降.

指标美国10年期公债收益率US10YT=RR上涨1个基点,报2.22%.公债期货价格上涨18/32,报127-19/32.

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