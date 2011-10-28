〔东南亚股市〕继续上涨,受欧债危机应对协议的提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月28日电---东南亚股市周五扩大涨幅,因对于欧元区债务危机应对协议将扶助全球经济的乐观情绪,令风险资产的需求仍然高涨.
商品和银行类股为主要上涨板块,外资买盘分布广泛.
印尼股市外资流入9,290万美元,马来西亚流入5,920万美元,印尼股市流入2,360万美元,泰国股市则流入1.198亿美元.
摩根士丹利资本国际(MSCI)东南亚股指.MISU00000PUS至0923GMT时上涨2.1%.并录得2011年最大单周涨幅.
摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在1012GMT时上涨1.3%.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨2%至近三个月高位,本周涨幅为7.1%,为2009年5月以来最高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。