版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 19:27 BJT

〔东南亚股市〕继续上涨,受欧债危机应对协议的提振

路透10月28日电---东南亚股市周五扩大涨幅,因对于欧元区债务危机应对协议将扶助全球经济的乐观情绪,令风险资产的需求仍然高涨.

商品和银行类股为主要上涨板块,外资买盘分布广泛.

印尼股市外资流入9,290万美元,马来西亚流入5,920万美元,印尼股市流入2,360万美元,泰国股市则流入1.198亿美元.

摩根士丹利资本国际(MSCI)东南亚股指.MISU00000PUS至0923GMT时上涨2.1%.并录得2011年最大单周涨幅.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在1012GMT时上涨1.3%.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨2%至近三个月高位,本周涨幅为7.1%,为2009年5月以来最高.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐