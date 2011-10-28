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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 20:00 BJT

〔美股业绩〕默克第三季获利和营收双双胜预估,受益于强劲的市场需求

路透10月28日电---美国第二大制药商默克集团(MRK.N)公布的第三季获利和营收数据双双胜于预估,因市场对其糖尿病和哮喘病药物的需求强劲,抵消了关节炎药物Remicade需求大幅下滑的影响.

默克周五称,第三季获利16.9亿美元,合每股盈馀0.55美元.上年同期则分别为3.42亿美元和0.11美元.

扣除特殊项目,默克第三季EPS为0.94美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为则为0.91美元.

默克第三季全球营收增长8%至120.2亿美元,超过分析师预估的116.1亿美元.(完)

--编译 王洋;审校 王丽鑫

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