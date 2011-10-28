〔美股业绩〕默克第三季获利和营收双双胜预估,受益于强劲的市场需求

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月28日电---美国第二大制药商默克集团(MRK.N)公布的第三季获利和营收数据双双胜于预估,因市场对其糖尿病和哮喘病药物的需求强劲,抵消了关节炎药物Remicade需求大幅下滑的影响.
默克周五称,第三季获利16.9亿美元,合每股盈馀0.55美元.上年同期则分别为3.42亿美元和0.11美元.
扣除特殊项目,默克第三季EPS为0.94美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为则为0.91美元.
默克第三季全球营收增长8%至120.2亿美元,超过分析师预估的116.1亿美元.(完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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