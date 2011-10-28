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债券 | 2011年 10月 28日 星期五 20:28 BJT

〔标题新闻〕挪威石油基金将不会投资于任何含有援助元素的欧元区SPIV计划--挪威央行行长

注:特殊目的投资工具(SPIV).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nO9E7L4024]

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