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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 20:56 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差保持低迷,因需求不振

路透新加坡10月28日电---亚洲石脑油价格收在三周高位,裂解价差保持在每吨40美元下方,由于缺乏现货需求,市场人气仍然低迷.

中国的紧缩货币政策已伤及亚洲石化厂商,後者已决定尽量推迟购买石脑油.

日本在10月22日当周未进口石脑油,此前的一周也是如此.

一位交易员说:"没有来自中国的买盘,不过这是因为该国为抑制通胀率而收紧货币政策."

"一旦中国当局放松货币政策,需求将浮现..."

随着中国经济的放缓,许多市场观察人士预计中国政府将在第四季开始放松货币政策.

尽管如此,目前对石脑油来说仍是买方市场.

日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨7.00美元报每吨875.00美元.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小跌2.22美元,至每吨36.93美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹0.82美元至每桶25.71美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 874.50/875.50 868.00 +7.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.84/94.94 94.11 +0.78

11月石脑油互换NAF-1M-S 879.50/881.50 871.00 -9.50

12月石脑油互换NAF-2M-S 881.63/883.63 872.63 -10.00

97号现货汽油GL97-SIN 125.25/125.35 123.70 +1.60

95号现货汽油GL95-SIN 121.95/122.05 120.48 +1.52

92号现货汽油GL92-SIN 120.55/120.65 119.00 +1.60 (完)

--编译 王洋;审校 王丽鑫

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