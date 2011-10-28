〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差保持低迷,因需求不振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月28日电---亚洲石脑油价格收在三周高位,裂解价差保持在每吨40美元下方,由于缺乏现货需求,市场人气仍然低迷.
中国的紧缩货币政策已伤及亚洲石化厂商,後者已决定尽量推迟购买石脑油.
日本在10月22日当周未进口石脑油,此前的一周也是如此.
一位交易员说:"没有来自中国的买盘,不过这是因为该国为抑制通胀率而收紧货币政策."
"一旦中国当局放松货币政策,需求将浮现..."
随着中国经济的放缓,许多市场观察人士预计中国政府将在第四季开始放松货币政策.
尽管如此,目前对石脑油来说仍是买方市场.
日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨7.00美元报每吨875.00美元.
12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小跌2.22美元,至每吨36.93美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹0.82美元至每桶25.71美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 874.50/875.50 868.00 +7.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.84/94.94 94.11 +0.78
11月石脑油互换NAF-1M-S 879.50/881.50 871.00 -9.50
12月石脑油互换NAF-2M-S 881.63/883.63 872.63 -10.00
97号现货汽油GL97-SIN 125.25/125.35 123.70 +1.60
95号现货汽油GL95-SIN 121.95/122.05 120.48 +1.52
92号现货汽油GL92-SIN 120.55/120.65 119.00 +1.60 (完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。