〔美股业绩〕雪佛龙季度获利增逾一倍,胜于华尔街预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 第三季EPS为3.92美元,胜于华尔街预估的3.48美元
* 营收增长26%至612.6亿美元
* 日产量降至260万桶
路透10月28日电---美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron)宣布其季度获利增长一倍多,超过华尔街预估,受益于高油价和炼油利润率强劲.
雪佛龙季度获利升至78亿美元,合每股盈馀(EPS)3.92美元,上年同期则分别为38亿美元和1.87美元.
据汤森路透I/B/E/S,此前分析师预估雪佛龙季度EPS为3.48美元.
季度营收增长26%至612.6亿美元.
雪佛龙称,季度日产量为260万桶油当量(BOE),低于上年同期的274万BOE.
当季布兰特原油期货LCOc1均价为每桶112美元,低于第二季的117美元,但远高于上年同期的77美元.
雪佛龙将Pembroke炼厂售予Valero Energy(VLO.N),令其获得约5亿美元的一次性收益.(完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
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