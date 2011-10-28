〔国际油市〕亚洲燃料油市场交投清淡,11/12月跨月价差保持坚挺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月28日电---亚洲燃料油近月合约周五尾盘上涨,尽管其他合约修正性下跌,但该市场仍然强劲.
380CST燃料油现货价差进一步升至每吨14.63美元,受助于该等级燃料油11/12月跨月价差走强.
近月裂解价差也进一步走强,向每桶贴水3美元靠近,即便指标原油价格上涨.
"在一整周剧烈波动後,市场今日意外平静.统一价格合约和跨月价差合约的交投都很清淡,现货市场没有交易,买价/卖价相差很大,"一驻新加坡交易商称.
"这说明市场仍然处在保持了逾一周的异常强劲水平.而且没有出现近期下滑的迹象,至少到11月末之前."
11月裂解价差收窄0.10美元,每桶较迪拜原油贴水3.36美元.12月裂解价差走弱0.03美元,报每桶较迪拜原油贴水4.09美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 689.25 689.75 689.50 679.75 9.75 1.43
现货380CST燃料油 FO380-SIN 683.70 684.10 683.90 674.00 9.90 1.47
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 697.00 699.00 698.00 688.00 10.00 1.45
380CST船用燃料油升水 13.30 14.90 14.10 14.00 0.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.00 12.50 12.25 12.25 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.50 14.75 14.63 14.50 0.13 0.86 (完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。