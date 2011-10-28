版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 21:46 BJT

〔美国股市〕开低,上日飙升3%後投资者锁定获利

路透纽约10月28日电---美国股市周五开低,因上日强劲升势推动标准普尔指数8月以来首度收在200日移动均线上方之後,投资者锁定获利.

道琼工业指数.DJI跌22.63点或0.19 %,报12,185.92点;标准普尔500指数.SPX降5.43点或0.42%,至1,279.16点;Nasdaq指数.IXIC下挫11.91点或0.43%,报2,726.72点.

股市周四飙涨3%,此前期待已久的欧债危机解决协议出炉.标准普尔500指数本月上升逾13%,有望录得1974年10月以来的最大月度涨幅.

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐