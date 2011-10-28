版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 22:01 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为60.9

路透10月28日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为60.9(路透调查预估为58.0),初值为57.5

* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者现况指数终值为75.1(预估为74.1),初值为73.8

* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者预期指数终值为51.8(预估为48.2),初值为47.0

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐