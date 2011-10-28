〔表格〕汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为60.9

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月28日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为60.9(路透调查预估为58.0),初值为57.5
* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者现况指数终值为75.1(预估为74.1),初值为73.8
* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者预期指数终值为51.8(预估为48.2),初值为47.0
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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