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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 21:55 BJT

〔美国股市〕盘初削减跌幅,道琼工业指数转至平盘上方(更新版)

(新增市况变化)

路透纽约10月28日电---美国股市周五在开低後,盘初削减跌幅,道琼工业指数转至平盘上方,因强劲的公司业绩抵消了获利了结的意愿.

制药商默克(MRK.N)在公布业绩後上涨2.5%至35.17美元,提振道琼工业指数.

道琼工业指数.DJI上涨7.38点或0.06%,报12,215.93点;标准普尔500指数.SPX降2.43点或0.19%,至1,282.16点;Nasdaq指数.IXIC下挫1.09点或0.04%,报2,737.54点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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