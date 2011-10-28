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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 22:45 BJT

〔美国经济〕10月21日当周领先指标及其增长年率上升--ECRI

路透纽约10月28日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其成长年率在过去三个月来首次上升.

ECRI表示,美国10月21日止当周领先指标(WLI)上升至121.3,之前一周为120.4.

该指标的增长年率小幅回升至负10.0%,之前一周为负10.1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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