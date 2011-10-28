〔中港个股〕建设银行董事长郭树清辞职,稍早消息指将出任证监会主席

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月28日电---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五称董事长郭树清因国家金融工作需要辞职.
建设银行在一份声明中称,"郭树清先生已确认与董事会无不同意见,其辞任事宜亦无任何事项须提请本行股东注意."
中国农业银行周五稍早称,公司董事长项俊波辞职.
而据路透稍早援引三位独立消息人士透露,中国银行业和保险业监管部门最高负责人已达到退休年限,预计最早本周会有人事变动.现年54岁,以行事谨慎闻名的现任中国证券监督管理委员会主席尚福林是接替刘明康,出任中国银行业监督管理委员会主席.而尚福林的位置将由现年55岁、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清接替.54岁的项俊波可能会接替吴定富,成为中国保险监督管理委员会的新任主席.[ID:nCN1182756](完)
--编译 母红;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。