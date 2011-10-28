〔中港个股〕建设银行董事长郭树清辞职,稍早消息指将出任证监会主席

路透香港10月28日电---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周五称董事长郭树清因国家金融工作需要辞职.

建设银行在一份声明中称,"郭树清先生已确认与董事会无不同意见,其辞任事宜亦无任何事项须提请本行股东注意."

中国农业银行周五稍早称,公司董事长项俊波辞职.

而据路透稍早援引三位独立消息人士透露,中国银行业和保险业监管部门最高负责人已达到退休年限,预计最早本周会有人事变动.现年54岁,以行事谨慎闻名的现任中国证券监督管理委员会主席尚福林是接替刘明康,出任中国银行业监督管理委员会主席.而尚福林的位置将由现年55岁、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清接替.54岁的项俊波可能会接替吴定富,成为中国保险监督管理委员会的新任主席.[ID:nCN1182756](完)