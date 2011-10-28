〔欧洲汇市〕英镑兑美元迫近七周高位,兑欧元反弹

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑兑美元收在200天移动均线上方暗示将进一步上升
* 英镑兑美元势将录得4月来表现最佳单月表现
* 英镑承压,因英国经济疲弱及信心跌至2009年来最低
路透伦敦10月28日电---英镑兑美元周五持稳在七周高位附近,兑欧元在上日因欧盟协议达成大跌後反弹.
英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.6108美元,低于周四触及的高位1.6140美元.周四股市和较高风险货币上涨,此前欧元区达成欧债危机解决协议和美国经济增长稳健,缓和对全球经济经济放缓的担忧.
英镑兑美元势将录得4月来表现最好的一个月.一些分析师认为,英镑前景的关键将是英镑能否在周五收在其200天移动均线的上方,目前该移均线切入位在1.6139美元.
花旗策略师Valentin Marinov说,尽管在11月3-4日20国集团(G20)峰会举行强韧的投资者风险意愿可能支持短期英镑表现,但他对英镑升势将保持至年底存疑.
"英国经济复苏进一步放缓可能使英国央行有需要买进更多资产,而这需要不一定支撑英镑,"他补充说.
英国10月Gfk/NOP消费者信心指数触两年半低点,令经济疑虑加深.[ID:nCT0412394]
欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.2%,至0.8790英镑.欧元承压,因意大利的10年期公债标售不得不支付很高的成本,消息抑压对欧盟峰会後的一些乐观情绪.
不过,欧元兑英镑势将录得6月来表现最好的一个月.
分析师说,下周焦点将可能是欧洲央行的利率决定.路透调查显示,预计欧洲央行本月决定维持利率不变,但预料在12月下调利率.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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