〔欧洲汇市〕英镑兑美元迫近七周高位,兑欧元反弹

* 英镑兑美元收在200天移动均线上方暗示将进一步上升

* 英镑兑美元势将录得4月来表现最佳单月表现

* 英镑承压,因英国经济疲弱及信心跌至2009年来最低

路透伦敦10月28日电---英镑兑美元周五持稳在七周高位附近,兑欧元在上日因欧盟协议达成大跌後反弹.

英镑兑美元GBP=D4日内持平在1.6108美元,低于周四触及的高位1.6140美元.周四股市和较高风险货币上涨,此前欧元区达成欧债危机解决协议和美国经济增长稳健,缓和对全球经济经济放缓的担忧.

英镑兑美元势将录得4月来表现最好的一个月.一些分析师认为,英镑前景的关键将是英镑能否在周五收在其200天移动均线的上方,目前该移均线切入位在1.6139美元.

花旗策略师Valentin Marinov说,尽管在11月3-4日20国集团(G20)峰会举行强韧的投资者风险意愿可能支持短期英镑表现,但他对英镑升势将保持至年底存疑.

"英国经济复苏进一步放缓可能使英国央行有需要买进更多资产,而这需要不一定支撑英镑,"他补充说.

英国10月Gfk/NOP消费者信心指数触两年半低点,令经济疑虑加深.[ID:nCT0412394]

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.2%,至0.8790英镑.欧元承压,因意大利的10年期公债标售不得不支付很高的成本,消息抑压对欧盟峰会後的一些乐观情绪.

不过,欧元兑英镑势将录得6月来表现最好的一个月.

分析师说,下周焦点将可能是欧洲央行的利率决定.路透调查显示,预计欧洲央行本月决定维持利率不变,但预料在12月下调利率.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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