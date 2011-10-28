〔欧元债市〕意大利公债收益率因标售结果不佳而跳涨,德债下跌

* 意大利标售79.4亿欧元公债,需求低于上次同券种的公债标售

* 意大利在今次公债标售需支付较高成本

* 意大利标售公债後,德债缩减跌幅

路透伦敦10月28日电---意大利公债收益率(殖利率)周五扩大升幅,此前意大利标售公债成绩令人失望,暗示欧元区债务危机解决协议不足以完全恢复投资者对意大利公债的信心.

意大利标售79.4亿欧元10年期公债,需求低于上次同类公债标售,且意大利支付的利率为该国加入欧元区来最高.

"今天意大利标售结果不佳,该国公债收益率攀升,和各年期公债收益率均上扬.这告诉你们有所需要知道的公债市场对峰会的反应,"Evolution Securities分析师Brian Barry说,"市场仍有怀疑,还未证实迄今达成的协议将解决欧债危机."

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率上升12个基点,报6.01%,距离上周触及的欧洲央行8月开始在二级市场买入西班牙和意大利公债来最高水准6.1%不远.

尽管欧洲央行在欧元区债务危机解决协议达成後干预二级市场,但意大利10年期公债标售的得标利率仍然攀升.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跳涨16个基点,至5.50%.

周四德债期货FGBLc1骤降191个跳动点,在周五稍早续跌至最低的132.89,但在意大利标售公债後,德债期货缩减跌幅,收跌4个跳动点,报133.67.

"临近周末有一些修正,今天是月末,且基金重新调整部分头寸,但我们预计(债市)下周将会进一步下跌,"一交易商说.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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