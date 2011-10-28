〔英国债市〕英债期货收于8月31日以来最低位,市场关注第三季GDP数据

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 英国10年期公债收益率触及8月9日以来最高位
* 短期英国公债扳回欧盟峰会後的跌幅
* 市场关注下周二英国公布的第三季GDP数据
路透伦敦10月28日电---英债期货周五跌至8月31日以来最低位,在欧元区领导人周三宣布解决欧债危机计划後,核心固定收益市场持续走势不稳.
下周主要关注焦点是英国第三季国内生产总值(GDP)初值,预计在第四季经济放缓前,第三季将显露出短暂微光.
策略师亦关注英央行赎回公债的情况,以判断此举能否帮助英国公债表现优于欧元区其他公债.
12月英债期货收低23个跳动点,至126.54,为8月31日以来最低结算价.
10年期公债收益率GB10YT=RR一度高见2.704%,为8月9日以来最高.但尾盘时,其收益率当日持平于2.63%.两年期公债收益率GB2YT=RR努力扳回周四跌幅,30年期公债收益率GB30YT=RR持续上涨,进一步上扬2个基点,至3.53%.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,预计今年英国经济将增长不到0.5%,明年增长稍多一点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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