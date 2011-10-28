〔欧洲股市〕收低,意大利公债标售结果令人质疑欧债危机解决计划

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* 意大利股市在公债标售後下跌

* 欧洲股市连续第五周上涨

路透伦敦10月28日电---欧洲股市周五在前一交易日大涨後收低,意大利公债标售结果令人失望,投资者质疑欧债危机解决计划.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3连续第五周上扬,受周四大涨带动.此前欧元区领导人表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]

但一些投资者担心该计划缺乏细节.

在意大利标售10年期公债中,收益率触及欧元面世以来的高位,突显处于欧债危机核心的意大利易受攻击,这导致意大利FTSE MIB.FTMIB下跌1.8%,表现逊于其他证交所.

"昨天令人鼓舞,尽管我们对欧盟债务危机解决协议的细节知道的不多,"Ashburton European股票基金的基金经理Veronika Pechlaner称,"但我们对这次会议投入了全部的信心."

"意大利公债标售让市场感到不安,它让我们知道目前还不能高枕无忧,意大利在重组方面还要做更多努力."

"在风险资产上涨後,我们料将看到股市自目前水准下跌,因投资者开始关注欧洲金融稳定机构(EFSF)如何扩容至1万亿欧元的更多细节,"Octopus Investments首席投资长Lothar Mentel称.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,018.14点,但本周累计涨4.1%,创下10月初以来最大单周涨幅.

英国富时100指数.FTSE下跌0.20%,至5,702.24点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.13%,至6,346.19点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.59%,至3,348.63点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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