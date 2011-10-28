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亚洲 | 2011年 10月 29日 星期六 02:28 BJT

〔中股业绩〕宝钢股份第三季净利12.4亿元,同比下降51%

路透上海10月28日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周五称,今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.

三位分析师的平均预期为获利10.5亿元.

宝钢仍对中国第四季宏观经济环境保持谨慎,计划削减钢产量以应对不振的需求.

宝钢股份周五收报5.36元,涨0.07元,或1.32%.(完)

--发稿 李宏薇/余春红; 审校 母红

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