〔中股业绩〕宝钢股份第三季净利12.4亿元,同比下降51%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月28日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周五称,今年第三季度实现净利润12.4亿元人民币,较上年同期的25.5亿元下降51%.
三位分析师的平均预期为获利10.5亿元.
宝钢仍对中国第四季宏观经济环境保持谨慎,计划削减钢产量以应对不振的需求.
宝钢股份周五收报5.36元,涨0.07元,或1.32%.(完)
--发稿 李宏薇/余春红; 审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。