〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受出口疲软和美元走强拖累

路透芝加哥10月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌逾1%,因市场担忧美国大豆出口需求放缓,以及美元反弹.

投资者质疑欧债危机解决协议细节,提振美元走强,原油亦承压.

周四美国农业部公布的一周出口销售数据令人失望,继续打压市场.

南美大豆播种开局不错,增强未来数月大豆出口遭遇竞争的前景.

交易商预期,下周一作为11月合约的第一个到期通知日,将有200-500口合约交割,此前数月交割量都较小,因供应紧张.

本周大豆月上涨0.4%,本月料将上涨约3.3%.

中国商务部称,10月中国可能进口483万吨油籽,较9月高17%.

CBOT豆粕和豆油期货追随大豆合约走低.

CBOT-11月大豆期货SX1收低18美分,报每蒲式耳12.17美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1下跌0.34美分,报每磅51.77美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收低6.0美元,收报每短吨317.5美元.

今日CBOT大豆预估成交量为207,232口,豆油为68,518口,豆粕为48,369口.

以下为CBOT农产品期货在1904GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 655.00 3.50 0.5% 4.1%

CBOT大豆Sc1 1226.00 -18.00 -1.5% -12.0%

CBOT豆粕SMc1 317.50 -6.00 -1.9% -14.3%

CBOT豆油BOc1 51.77 -0.34 -0.7% -10.3%

CBOT小麦Wc1 644.50 0.50 0.1% -18.9%

CBOT稻米RRc1 1674.00 -20.00 -1.2% 19.6%

EU小麦BL2X1 186.50 -0.25 -0.1% -26.1%

NYMEX原油期货CLc1 93.41 -0.55 -0.6% 2.2%

道琼工业指数.DJI 12,229 22 0.2% 5.6%

现货金XAU= 1745.90 1.95 0.1% 23.0%

欧元/美元EUR= 1.4155 -0.0024 -0.2% 6.1%

美元指数.DXY 75.0510 0.1830 0.2% -5.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 2018 -73 -3.5% 13.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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