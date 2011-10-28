〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,整日走势震荡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦小麦期货周五收涨,指标12月合约收盘小幅上扬,市场在周四录得两周最大单日涨幅後今日呈盘整走势.
小麦期价整日在平盘上下游走,交易商称,多数投资者不愿在周末前的震荡交投中建立新头寸.
本周,CBOT小麦期货收涨2.3%,连涨第三周.过去三周累计攀升6.4%.
CBOT成交量逾83,000口,高于30日均值,不过仍低于250日均值.
本周的降雪和降雨有利于正在发芽的美国大平原地区硬红冬麦作物,但需要更多降水.
12月小麦期货WZ1收高1/2美分,报每蒲式耳6.44-1/2美元.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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