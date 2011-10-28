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市场报道 | 2011年 10月 29日 星期六 02:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,整日走势震荡

路透芝加哥10月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦小麦期货周五收涨,指标12月合约收盘小幅上扬,市场在周四录得两周最大单日涨幅後今日呈盘整走势.

小麦期价整日在平盘上下游走,交易商称,多数投资者不愿在周末前的震荡交投中建立新头寸.

本周,CBOT小麦期货收涨2.3%,连涨第三周.过去三周累计攀升6.4%.

CBOT成交量逾83,000口,高于30日均值,不过仍低于250日均值.

本周的降雪和降雨有利于正在发芽的美国大平原地区硬红冬麦作物,但需要更多降水.

12月小麦期货WZ1收高1/2美分,报每蒲式耳6.44-1/2美元.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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