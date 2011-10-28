〔纽约期市〕软商品市场多数收低,投资者忧虑和怀疑欧盟协议

路透纽约/伦敦10月28日电---软商品期货市场周五多数收低,因投资者考量欧盟协议是否能结束欧元区债务危机.

在软商品市场收市时,美国和欧洲股市基本持稳,且欧元下跌,因投资人对欧盟协议的信心仍然不稳.[.NCN][FRX/CN]

"我认为市场仍然担忧欧洲债务危机解决方案的真实性和力度,"Country Hedging Inc分析师Sterling Smith说.

Smith谈到软商品後市时说,"市场容易受外围市场影响.投资者将有点焦虑不安,市场小升将令大家高兴."

洲际交易所(ICE)指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1升0.55美分,报每磅2.3515美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2跌4美元,报每吨1,899美元.

ICE-3月原糖期货SBH2下跌0.71美分,或2.64%,报每磅26.15美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1跌12.80美元,报每吨702.10美元.

全球第二大糖出口国泰国水灾使市场担心该国的甘蔗收割工作可能被推迟.

"物流问题可能比人们所想的严重,"一伦敦经纪说,"原本预计在12月运出的糖更有可能(被推迟)至1月中."

泰国农业部称,预期水灾对甘蔗作物仅造成最低限度的影响.

ICE-12月可可期货CCZ1下滑8美元,报每吨2,748美元.伦敦12月可可期货LCCZ1回落14英镑,报每吨1,700英镑.(完)