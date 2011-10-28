〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第四周收高,受农户惜售等因素推动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,受农户惜售,现货上涨,及大豆/玉米价差连续第四周扩大影响.
美元上涨,油价和股市下跌,一反昨日走势.
本周末至下周初天气更加干燥将促进美国玉米和大豆的收割,但下周末雨水再次降临,将放缓晚期收割的进程.
12月合约收于200日移动均线切入位6.51-1/4美元上方,此为利多的技术收盘价.九日相对强弱指标(RSI)为60,处于中性技术区域.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高3-1/2美分,报每蒲式耳6.55美元.
今日CBOT玉米预估成交量为266,929口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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