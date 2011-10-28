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市场报道 | 2011年 10月 29日 星期六 05:14 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第四周收高,受农户惜售等因素推动

路透芝加哥10月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,受农户惜售,现货上涨,及大豆/玉米价差连续第四周扩大影响.

美元上涨,油价和股市下跌,一反昨日走势.

本周末至下周初天气更加干燥将促进美国玉米和大豆的收割,但下周末雨水再次降临,将放缓晚期收割的进程.

12月合约收于200日移动均线切入位6.51-1/4美元上方,此为利多的技术收盘价.九日相对强弱指标(RSI)为60,处于中性技术区域.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高3-1/2美分,报每蒲式耳6.55美元.

今日CBOT玉米预估成交量为266,929口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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