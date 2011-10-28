〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,市场斟酌欧债危机解决方案是否有效

路透纽约10月28日电---期棉周五小幅收涨,连涨第六日,分析师称,市场人士斟酌欧债危机解决方案是否有效.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收涨0.05美分,报每磅1.0437美元,为现货合约六周来最高结算价,盘中交投区间介于1.0259-1.0505美元.

汤森路透初步数据显示,周五成交量为逾23,300口,较30日均值高约三分之二.

亚特兰大商品经济公司Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson称,少量的获利了结推低期棉价格,但尾盘反弹.

Johnson称,多数棉花市场人士称欧洲的协议是解决债务危机的开始.她说,"他们接近作出走出危机的艰难决定."

交易商称,从技术面而言,12月合约仍高于50日移动均线切入位约1.034美元.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月27日,棉花市场未平仓合约为160,896口,为6月9日以来最高.周四期棉成交量为25,566口,高于上一日的13,764口.(完)