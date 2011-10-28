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债券 | 2011年 10月 29日 星期六 03:52 BJT

〔美国债市〕金融机构发债助投资级公司债本周发行量突破200亿美元

IFR纽约10月28日电---投资级公司债一级市场本周发行量为224.5亿美元,而此前市场预期11月初以前发行量不会回升.

尽管银行发债规模仍不确定,市场对发行量的一致预期再度被置于50-100亿美元的区间,因目前是业绩期的高峰,且受目前欧洲情势的影响.

不过金融机构发债142.5亿美元(占本周总量的63.5%),让很多市场人士吃惊,并帮助本周发行总量突破200亿美元大关.

美国高收益公司债一级市场本周也很活跃,此前一度沉寂,八家公司发行68.6亿美元.

10月发行量高达473.85亿美元.

年初至今,投资级公司债发行量为6,341.39亿美元(583家公司),上年同期为6,113.85亿美元(607家公司).(完)

--编译 李富强;审校 母红

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