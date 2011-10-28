〔金属期市〕期铜本周飙升14%,录得约32年来最大周度涨幅

* 期铜录得约32年来最大单周升幅

* 市场升势犹豫,因认为欧盟债务解决协议不完美

路透纽约/伦敦10月28日电---期铜周五连涨第三天,尽管升速放缓且成交量低于平常,因市场在本周飙升14%後稍作喘息.

投资者对欧元区债务危机解决计划出台的乐观情绪,中国采购迹象和全球第二大矿山供应威胁升级等因素燃点期铜价格本周飙升超过1,000美元,且录得约32年最大单周升幅.

不过期铜多头投资者对周五进一步推升铜价略为犹豫,在周五意大利公债标售结果显示投资者对欧盟协议信心不足後,部份投资人选择对期铜的升势了结获利.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3盘中高见每吨8,280美元的五周高位,终盘收升30美元,报8,175美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1大涨1.40美分,报每磅3.7060美元,接近盘中3.6155至3.75美元交投区间的高端.

铜市是自本月初和本季初以来波动最大的市场之一:在10月3日伦敦期铜下挫至逾一年低位6,635美元,纽约期铜下滑至3美元以下,之後扭转颓势,数周内累积逾20%的涨幅.

伴随价格回升,未平仓合约也增加,暗示在价格变动时市场建立新的多头头寸.

"我认为目前铜价上升过高过快,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill警告称,"我们长期看多铜价,但不是在如此短的时间内录得如此大的升幅."

周五结束交投震荡的一周,成交量下降.根据汤森路透初步数据,COMEX市场尾盘期铜成交量略高于51,000口,较30日均值低约20%.

周五数据显示美国10月消费者信心连续第二个月改善,因消费者对经济前景更加乐观.

"美国8月和9月数据疲软,10月整个月数据强劲.铜市之前基于美国经济可能衰退的预期进行交易,目前市场不得不开始完全排除这可能性,"一LME企业的分析师说.

对于中国,他说,"中国数据仍然十分稳健.我很难找到中国经济疲弱的迹象.没有数据反映出来."

铜价也受到本周Freeport-McMoRan's (FCX.N)宣布印尼Grasberg矿部分精炼铜销售因罢工遭遇不可抗力支持.该矿是全球第二大铜矿.

数据显示LME铜库存连续第六天下降,减少2,300吨,至432,375万吨.这证实铜需求得到改善.

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 369.80 0.60 +0.16 444.70 -16.84

LME期铝 2242.00 -13.00 -0.58 2470.00 -9.23

LME期铜 8174.00 494.00 +6.43 9600.00 -14.85

LME期铅 2089.00 50.00 +2.45 2550.00 -18.08

LME期镍 19700.00 -200.00 -1.01 24750.00 -20.40

LME期锡 22075.00 25.00 +0.11 26900.00 -17.94

LME期锌 1984.00 39.00 +2.01 2454.00 -19.15

上海期铝 16490.00 50.00 +0.30 16840.00 -2.08

上海期铜 59250.00 1210.00 +2.08 71850.00 -17.54

上海期锌 15420.00 275.00 +1.82 19475.00 -20.82

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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