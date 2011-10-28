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市场报道 | 2011年 10月 29日 星期六 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小升0.18%,Nasdaq指数微跌0.05%

路透纽约10月28日电---美国股市周五在清淡交投中涨跌互现,但连续第四周收涨,因在欧债危机解决协议周四推动股市大涨3%後,投资者稍作喘息.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收涨22.56点,或0.18%,报12,231.11点;标准普尔500指数.SPX小升0.49点,或0.04%,至1,285.08点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.48点,或0.05%,报2,737.15点.

本周,道指收涨3.6%,标普500指数上扬3.7%,NASDAQ指数上扬3.8%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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