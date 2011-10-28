〔美国股市〕ADR下跌,银行类ADR大涨後下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约10月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因上日劲升逾5%後投资者了结获利,欧元区债务解决协议达成推动ADR昨日大涨.
在上日升幅最大的欧洲企业ADR今日跌幅居前.
在美国上市的苏格兰皇家银行(RBS.N)下挫6.29%,至8.49美元,巴克莱(BCS.N)下滑5.27%,报13.12美元.这两只ADR周四升幅居前.
瑞信(CS.N)下跌3.5%,至30.86美元,National Bank of GreeceNBG.N下挫3.04%,报0.59美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下滑0.47%,标准普尔500指数.SPX小幅收升0.04%.
尽管欧盟达成期待以久的欧元区债务危机解决协议,但一些投资人仍有疑虑,因协议尚有许多细节有待敲定,以显示欧元区是否有能力抑制将造成严重後果的债务危机.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.92%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.27%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA收升1.42%,因区内股市录得逾两年来单周最大升幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。