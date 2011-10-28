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市场报道 | 2011年 10月 29日 星期六 04:49 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元几收平盘,因欧盟达成协议後带来的升势消退

路透多伦多10月28日电---加元兑美元周五几收平盘,此前欧盟达成协议带来的升势消退,另外投资者在下周前对高风险资产暂时歇手.

加元/美元仍高于平价,昨日创下8月初以来最大单日涨幅.

最新经济数据未能提供太多走向指引.美国9月个人收入疲弱使美国家庭减少储蓄,不过10月消费者信心略微上升.

加元/美元CAD=D3收盘报0.9919加元,或1.0082美元,略低于周四尾盘的0.9913加元,或1.0088美元.本周加元累计涨1.7%.

展望下周,主要央行将举行会议,企业财报和经济数据将陆续公布,而周末将举行七大工业国(G7)会议.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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