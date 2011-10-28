〔加拿大汇市〕加元兑美元几收平盘,因欧盟达成协议後带来的升势消退

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多10月28日电---加元兑美元周五几收平盘,此前欧盟达成协议带来的升势消退,另外投资者在下周前对高风险资产暂时歇手.
加元/美元仍高于平价,昨日创下8月初以来最大单日涨幅.
最新经济数据未能提供太多走向指引.美国9月个人收入疲弱使美国家庭减少储蓄,不过10月消费者信心略微上升.
加元/美元CAD=D3收盘报0.9919加元,或1.0082美元,略低于周四尾盘的0.9913加元,或1.0088美元.本周加元累计涨1.7%.
展望下周,主要央行将举行会议,企业财报和经济数据将陆续公布,而周末将举行七大工业国(G7)会议.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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