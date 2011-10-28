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市场报道 | 2011年 10月 29日 星期六 06:12 BJT

〔加拿大股市〕金矿类股带动大盘收高,对欧盟达成协议的乐观情绪消退

路透多伦多10月28日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周五收高,稍早触及近两个月高位,金矿类股的升势抵消了大盘的广泛跌势.

材料和金矿类股领涨大盘,黄金势将录得两个月来最大单周涨幅,加拿大金矿股涨2.3%.

Barrick Gold (ABX.TO)带动金矿类股和大盘上涨,该股劲扬3.9%,报50.50加元.Goldcorp Inc (G.TO)亦大涨3.8%,至49.68加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高54.07点,或0.4%,报12,519.51点.日高为12,541.84点,为9月9日以来最高.

大盘10类股中有一半下跌,金融类股构成最大拖累,收低0.5%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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