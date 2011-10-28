〔全球金市〕金价回落,但录得2009年来最大周度升幅

* 本周金价录得2009年1月来最大周度百分比升幅

* 本周银价录得2008年9月来最大单周百分比涨幅

* 现货金可升至1,762-1,773美元

路透纽约/伦敦10月28日电---金价周五小幅下跌,因投资者在欧债危机解决协议引发股市和商品价格上日大涨後锁定获利,但本周金价录得自2009年1月来最大周度百分比升幅.

1903GMT,现货金XAU=收报每盎司1,743.10美元,与上日收盘水准1,743.95美元基本持稳.现货金从一个月高位1,751.99美元回落,日内多数时间小幅走软.

"临近周末,人们对上日金价大涨进行一些了结获利,而且,股市在昨日劲升後修正,我认为金市是稍作喘息.市场没有很多消息说服投资者信在周末前入市,"MF Global高级市场策略师Adam Klopfenstein说.

本周金价攀升约6.5%,根据路透数据,此为2009年1月来最大周度百分比升幅.

美国12月黄金期货GCZ1收低0.50美元,或0.3%,报每盎司1,747.20美元,但录得六周最大周度百分比涨幅.

美国股市周五在清淡交投中涨跌互现,但连续第四周收涨,因在欧债危机解决协议周四推动股市大涨3%後,投资者稍作喘息.[.NCN]

Klopfenstein和其他策略师补充说,欧洲债务协议达成和美国经济数据显示经济好转,没有理由持有黄金避险.

数据显示美国10月消费者信心连续第二个月改善,因消费者对经济前景感到更加乐观.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为60.9(路透调查预估为58.0),初值为57.5.

美国商务部周五公布,美国9月个人支出较前月增长0.6%(预估为增长0.6%).[US-ECI-CMN]

现货银XAG=上涨至每盎司35.29美元,周四报35.05美元,本周大涨约13%,录得逾三年来最大周度升幅.

现货铂金(白金)XPT=上扬,报1,642.24美元,稍早触及一个月高位1,658美元.现货钯金XPD=攀升至633.50美元,上日报662.65美元.

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最新价格/ 当日 当日 本年迄今

结算价 变动 涨跌% 高位

COMEX黄金期货 GCZ1 1747.20 -0.50 0.0% 22.9%

COMEX白银期货 SIZ1 35.288 0.176 0.0% 14.1%

COMEX铂金期货 PLF2 1637.60 0.00 0.0% -7.9%

COMEX钯金期货 PAZ1 668.35 -1.55 -0.2% -16.8%

现货金 XAU= 1742.44 -1.51 -0.1% 22.8%

现货银 XAG= 35.16 0.11 0.3% 13.9%

现货铂金 XPT= 1638.74 8.04 0.5% -7.3%

现货钯金 XPD= 664.22 1.57 0.2% -16.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=