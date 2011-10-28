〔美国债市〕公债价格上扬,因收益率攀升吸引买家进场

* 价格回落且收益率攀升吸引买家进场

* 解决欧元区债务危机交易引发的乐观情绪消退

* 9月消费者支出跳升据说预示着第四季GDP成长良好

路透纽约10月28日电---美国公债价格周五上扬,因价格回落且收益率攀升至逾两个半月以来最高吸引买家进场.

昨日推动风险资产大涨的欧洲达成遏制区内债务危机新策略引发的乐观情绪今日消退.

今日意大利公债标售显示欧元区协议并未恢复投资者对意大利公债的胃纳.标售结束後美国公债触及最高水平.

但分析师称,近期公债的跌势主要受美国经济数据改善和股市上扬拖累,最终导致公债价格跌至,收益率升至足以吸引部分买家的水平.

"自9月底以来公债录得相当大的跌幅,相对于总体经济和政策背景,抛售在昨天因欧债危机解决计划公布而达到巅峰,市场触及在一个令买家重返市场的价格点,"管理着2,400亿美元资产的Prudential Fixed Income公司的首席投资策略师Robert Tipp表示.

指标10年期公债US10YT=RR上扬25/32,收益率从周四尾盘的2.40%回落至2.31%.

30年期公债价格攀升1-18/32,收益率从周四的3.46%降至3.38%.周四30年期公债价格下跌逾4个大点.

但市场在昨日大涨後股市缺乏获利了结卖盘令人相信欧洲可能执行其救助计划的观点.美国股市道指和标普500指数.SPX.DJI收涨,NASDAQ指数.IXIC小跌.

上述因素,加之近期美国经济成长的迹象限制公债市场从近一个月跌势中反弹的强度.

"美国经济数据尽管不算很好,但有所改善,昨日公布的第三季GDP初值证明成长加速,"纽约Decision Economics的董事总经理和高级经济学家Cary Leahey称.

周五,政府报告显示9月消费者支出增加0.6%,预示着第四季经济活动良好.

"什麽衰退?"东京三菱日联银行驻纽约的首席金融经济学家Chris Rupkey称,"此次的支出增加令第四季GDP在第三季成长2.5%後很可能有不错的增幅."

"风险是第四季GDP可能大幅成长,尤其是如果汽车销售增长至接近1,350万辆,"他说.

货币政策可能也为经济提供更多支撑,扶助推高诸如股市等风险较高资产,拖累美国公债等避险资产走低.

根据政府周五公布的数据,美联储倾向的通胀指标,核心个人消费支出(PCE)平减指数9月为按年增长1.6%.

"美联储将认为通胀受控,且可能采取新举措扶助经济,"Rupkey称.

他称,这些举措可能包括在下周政策会议上宣布美联储将购买抵押贷款支持证券(MBS)来扶助楼市并压低30年期抵押贷款利率.

其他人认为此举近期不会发生.

"我们认为联邦公开市场委员会将考虑其进一步放宽政策的选项,但此次不会有重大调整,"德银证券驻纽约的首席美国经济学家Joseph LaVorgna称.

数据还显示,9月消费者支出增加的同时个人储蓄减少,令支出的可持续性蒙阴,Rupkey辩解称,某一个季度的支出就是下一个季度的收入.

-----------------------2000 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+01/32) 0.302

五年期公债US5YT=RR 99-10/32 (+12/32) 1.139

10年期公债US10YT=RR 98-06/32 (+19/32) 2.331

30年期公债US30YT=RR 106-26/32 (+1-16/32) 3.383 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>