〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,市场对欧债危机解决方案存疑

* 对欧债危机解决方案的乐观情绪消退,油市承压

* 欧元走软,美元上扬引发避险意愿

* CFTC公布的数据显示,NYMEX原油看涨押注触及四个月高位

路透纽约10月28日电---美国原油期货周五回落,因欧债危机解决计划的不确定性引发投资者在原油期价昨日大涨逾4%後获利了结.

随着对欧债危机解决方案的乐观情绪消退且投资者因协议缺乏细节而倍感不安,原油期价在亚洲市场盘初大跌.欧元兑美元走软,引发投资者规避股市和商品市场等风险资产.

日本公布的数据显示,该国9月制造业产出自3月地震以来首度回落.这引发对能源需求的担忧.

美国经济数据显示9月消费者收入增长迟滞,导致家庭减少储蓄增加支出.而一项周度调查显示,本月美国消费者信心增强.

路透技术分析师称呼王涛(音)称,周一12月原油期货突破90美元的阻力位,触及91.88美元.周二触及94.65美元的高位.料短期内将升至95.42美元,因其波形态和费波纳奇预期分析.

NYMEX取暖油和汽油期货在近月11月合约周一到期前回落.本周,取暖油收涨,汽油期货收跌.

美国东北部将提前迎来冬季降雪,东北部部分地区周末将出现冬季暴风雪,降雪量接近一英尺.10月出现冬季降雪的情况十分罕见,该地区是美国最大的取暖油市场.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报93.32美元,回落0.64美元或0.68%,盘中在92.01-93.93美元之间交投.

本周,该合约上扬5.92美元,或6.77%,为去年2月19日当周攀升7.66%以来最大单周涨幅.原油期价录得连续第四周上扬.

伦敦12月布兰特原油期货合约LCOZ1收报每桶109.91美元,劲挫2.17美元,或1.94%,盘中交易区间为109.65-112.23美元.

本周,该合约升0.35美元,或0.32%.

原油成交清淡,美国原油成交量较30日均值低约30%,布兰特原油成交量较30日均值低约25%.

NYMEX-11取暖油合约HOX1收跌3.92美分,或1.27%,报每加仑3.0592美元.本周上扬4.17美分,或1.38%.

NYMEX-11月RBOB汽油期货合约RBX1收跌5.98美分,或2.18%,报每加仑2.6822美元.本周该合约回落0.24美分,或0.09%,连跌第二周.

美国商品期货交易委员会在周度报告中称,投机客增加美国原油期货和期权的净多头25,903口,至197,280口,为6月以来最高,因价格上扬.

美国11月取暖油HOX1和汽油期货RBX1合约将于周一到期.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 93.32 -0.64 -0.7% 92.01 93.93 254,855 327,446

1月原油 93.24 -0.58 -0.6% 91.98 93.80 74,549 94,415

11月RBOB汽油 2.6822 -0.0598 -2.2% 2.6739 2.7445 10,983 28,476

12月RBOB汽油 2.6461 -0.0611 -2.3% 2.6395 2.7114 38,307 54,637

11月取暖油 3.0592 -0.0392 -1.3% 3.0495 3.1055 10,370 28,837

12月取暖油 3.0664 -0.0373 -1.2% 3.0543 3.1135 47,445 67,292

ICE合约

12月布兰特 109.91 -2.17 -1.9% 109.65 112.23 179,379 238,405

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 480,329 657,644 685,839 1,359,656 18,190

汽油 91,745 134,703 136,056 281,278 -1,183

取暖油 100,654 147,064 145,541 297,844 -1,062 (完)