(重温稿)〔美国股市〕基本收平,录得连续四周上涨

* 昨日大涨3%以後市场稍作喘息

* 默克和雪佛龙公布的获利超越市场预期

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数回升

* 道指收高0.2%,标普500指数收平,Nasdaq指数下跌0.1%

路透纽约10月28日电---美国股市周五在清淡交投中基本持平,但连续第四周收涨,因在欧债危机解决协议周四推动股市大涨3%後,投资者稍作喘息.

尽管投资者仍对欧洲债务协议的执行存有疑问,他们看起来满意欧洲的进展,股市连涨四周,为今年最长.

本周标准普尔指数上涨3.7%.10月标准普尔500指数有望录得1974年以来最大单月上涨.

10月股市有望录得1974年以来最大单月上涨,受强劲获利提振.默克(MRK.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N周五公布的业绩都好于市场预期.默克股价上涨2.3%报35.11美元,雪佛龙股价上扬0.6%报109.64美元.[ID:nCN1183688][ID:nCN1183836]

"股市没有遭到抛售是非常正面的信号...公司业绩相当好,欧洲的进展令投资者能够专注于财报,不受消息面影响."摩根士丹利所罗门美邦全球投资执行董事Andrew Slimmon表示.

道琼工业指数.DJI收涨22.56点,或0.18%,报12,231.11点;标准普尔500指数.SPX小升0.50点,或0.04%,至1,285.09点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.48点,或0.05%,报2,737.15点.

根据汤森路透数据,已经公布季度业绩的315家标准普尔500指数成份股中,71%的公司获利超越市场预期.

欧洲金融稳定机构(EFSF)主管雷格林(Klaus Regling)周五表示,未预期在出访北京期间能够与中国领导人达成最终协议.[ID:nCN1182586]

惠普(HPQ.N)上涨3.5%报27.94美元,此前该公司称放弃剥离个人电脑(PC)业务的计划.

MF Global Holdings LtdMF.N大跌16.1%报1.20美元.其同业、对冲基金高管和分析师称,一些客户正在转出资金,尽管程度还不清楚.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数连续第二个月上升,因消费者对经济前景更为乐观.[ID:nCN1183906]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约77.1亿股,低于80.3亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股股数分别为1,475和1,505,Nasdaq市场为1,114和1,406.(完)

--编译 李富强 ;审校 利棣儿

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