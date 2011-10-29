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亚洲 | 2011年 10月 29日 星期六 16:29 BJT

〔表格〕中国上港集团第三季实现净利11.83亿元,同比下降9.52%

路透上海10月29日电---中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周六发布业绩报告,今年第三季度和前三季度财务数据如下:

第三季度主要财务指标:

2011年7-9月 2010年7-9月 增 减(%)

营业收入(亿元) 55.89 50.13 +11.49

净利润(亿元) 11.83 13.07 -9.52

基本每股收益(元) 0.0518 0.0623 -16.85

前三季度主要财务指标:

2011年1-9月 2010年1-9月 增 减(%)

营业收入(亿元) 161.41 140.68 +14.73

净利润(亿元) 36.73 39.15 -6.18

基本每股收益(元) 0.1672 0.1865 -10.35

上港集团周五收报3.20元,近三个月累计下跌16.88%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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