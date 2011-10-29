〔表格〕中国上港集团第三季实现净利11.83亿元,同比下降9.52%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月29日电---中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周六发布业绩报告,今年第三季度和前三季度财务数据如下:
第三季度主要财务指标:
2011年7-9月 2010年7-9月 增 减(%)
营业收入(亿元) 55.89 50.13 +11.49
净利润(亿元) 11.83 13.07 -9.52
基本每股收益(元) 0.0518 0.0623 -16.85
前三季度主要财务指标:
2011年1-9月 2010年1-9月 增 减(%)
营业收入(亿元) 161.41 140.68 +14.73
净利润(亿元) 36.73 39.15 -6.18
基本每股收益(元) 0.1672 0.1865 -10.35
上港集团周五收报3.20元,近三个月累计下跌16.88%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。