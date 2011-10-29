〔中股业绩〕浦发银行三季度实现净利70.3亿元,按年增长22%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月29日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周六发布业绩报告,今年第三季度实现净利70.3亿元人民币,较上年同期增长22.13%;当期实现基本每股收益0.377元,同比下降2.33%.
刊登在上海证券交易所的公告并显示,1-9月该行实现净利199.1亿元,前三季度基本每股收益1.067元.
截至9月末,该行资本充足率为11.24%,较2010年末的12.02%下降0.78个百分点;期末核心资本充足率为9.01%,较上年末的9.37%亦有下降.
浦发银行不良贷款率亦有所下降,截至9月末该指标为0.40%,去年末为0.51%;期末拨备覆盖率477.05%,较上年末的380.56%明显提升.
浦发银行周五收报9.38元,过去三个月涨幅为1.74%.(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。