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亚洲 | 2011年 10月 29日 星期六 16:37 BJT

〔中股业绩〕浦发银行三季度实现净利70.3亿元,按年增长22%

路透上海10月29日电---中国上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周六发布业绩报告,今年第三季度实现净利70.3亿元人民币,较上年同期增长22.13%;当期实现基本每股收益0.377元,同比下降2.33%.

刊登在上海证券交易所的公告并显示,1-9月该行实现净利199.1亿元,前三季度基本每股收益1.067元.

截至9月末,该行资本充足率为11.24%,较2010年末的12.02%下降0.78个百分点;期末核心资本充足率为9.01%,较上年末的9.37%亦有下降.

浦发银行不良贷款率亦有所下降,截至9月末该指标为0.40%,去年末为0.51%;期末拨备覆盖率477.05%,较上年末的380.56%明显提升.

浦发银行周五收报9.38元,过去三个月涨幅为1.74%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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