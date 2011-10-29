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亚洲 | 2011年 10月 29日 星期六 16:43 BJT

〔表格〕中国中冶第三季度实现净利6.34亿元,按年降18.48%

路透上海10月29日电---中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)周六公布业绩报告,今年第三季度及前三季度财务数据如下:

第三季度主要财务指标:

2011年7-9月 2010年7-9月

营业收入(亿元) 559.34 468.01

净利润(亿元) 6.34 7.77

基本每股收益(元) 0.03 0.04

前三季度主要财务指标:

2011年1-9月 2010年1-9月

营业收入(亿元) 1,620.84 1,358.31

净利润(亿元) 26.03 30.01

基本每股收益(元) 0.14 0.16

该公司刊登在上海证券交易所的公告并称,今年一至三季度累计新签合同额2,321.2亿元,比上年同期增长7.3%.其中新签工程承包合同额1,825.6亿元,同比增长6.6%.

中国中冶为中国工程建综合企业,主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发.

中国中冶A股周五收报3.08元,其H股同日收报1.73港元.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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