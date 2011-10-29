〔中港股业绩〕中国铁建第三季转盈13.51亿元,料全年净利同比大增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月29日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周六公布业绩,第三季度实现净利13.51亿元人民币;上年同期则为亏损13.6亿元,因沙特铁路项目减值损失.
中国铁建刊登在上海证券交易所的公告并称,1-9月实现净利润49.9亿元,预计正常情况下2011年全年净利润会比上年的42.462亿元有较大幅度增长.
中国铁建表示,报告期内新签合同额965.60亿元,较去年同期减少57.28%,主因国内铁路建设项目招标大幅减少.
1-9月该公司累计新签合同额3,016.69亿元,同比减少44.08%.其中新签国内合同额2,912.97亿元,占96.56%,较上年同期减少44.38%;新签海外合同额103.73亿元,较上年同期减少34.14%.
截至9月30日,公司未完工合同总额9,585.79亿元,其中未完成的国内合同额8,373.45亿元.在未完成的工程承包合同中,铁路项目4,615.23亿元,公路项目1,211.20亿元,城市轨道项目754.32亿元,水利电力项目140.77亿元.
中国铁建A股周五收报4.75元,过去三个月累计下跌11.21%.(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。