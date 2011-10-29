〔表格〕中国北车第三季实现净利5.89亿元,同比下降13%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月29日电---中国轨道交通装备制造商--北车股份有限公司601299.SS周六公布业绩报告,今年第三季度及前三季度财务数据如下:
第三季度主要财务指标:
2011年7-9月 2010年7-9月
营业收入(亿元) 230.49 148.22
净利润(亿元) 5.89 6.77
基本每股收益(元) 0.07 0.08
前三季度主要财务指标:
2011年1-9月 2010年1-9月
营业收入(亿元) 641.82 402.42
净利润(亿元) 21.93 13.32
基本每股收益(元) 0.26 0.16
中国北车周五收报5.26元,近三个月累计跌幅为7.72%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。