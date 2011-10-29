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亚洲 | 2011年 10月 29日 星期六 17:07 BJT

〔表格〕中国北车第三季实现净利5.89亿元,同比下降13%

路透上海10月29日电---中国轨道交通装备制造商--北车股份有限公司601299.SS周六公布业绩报告,今年第三季度及前三季度财务数据如下:

第三季度主要财务指标:

2011年7-9月 2010年7-9月

营业收入(亿元) 230.49 148.22

净利润(亿元) 5.89 6.77

基本每股收益(元) 0.07 0.08

前三季度主要财务指标:

2011年1-9月 2010年1-9月

营业收入(亿元) 641.82 402.42

净利润(亿元) 21.93 13.32

基本每股收益(元) 0.26 0.16

中国北车周五收报5.26元,近三个月累计跌幅为7.72%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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