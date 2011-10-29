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亚洲 | 2011年 10月 29日 星期六 17:11 BJT

〔表格〕中国南车第三季度净利同比增约一成,至7.73亿元

路透上海10月29日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周六公布业绩报告,具体如下:

第三季度主要财务指标:

2011年7-9月 2010年7-9月

营业收入(亿元人民币) 185.37 150.91

净利润(亿元) 7.73 7.05

基本每股收益(元) 0.07 0.06

前三季度主要财务指标:

2011年1-9月 2010年1-9月

营业收入(亿元) 586.65 432.72

净利润(亿元) 28.17 18.09

基本每股收益(元) 0.24 0.15

中国南车A股周五收报5.45元,过去三个月累计下跌8.09%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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