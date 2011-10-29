〔中股业绩〕光大银行第三季实现净利49.2亿元,同比增逾五成

路透上海10月29日电---中国光大银行股份有限公司(601818.SS)周六发布业绩报告称,第三季度实现净利49.22亿元人民币,同比增长52.68%;当期基本每股收益0.12元,同比增34%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,前三季度光大银行实现净利润141.33亿元,同比增长40.5%;基本每股收益0.35元,上年同期为0.29元.

1-9月该行实现营业收入338.65亿元,同比增长28.35%.其中实现利息净收入289.84亿元,按年增长30.68%.增幅较大主要是由于业务规模增加和净利息收益率逐步扩大,利息净收入在营业收入的占比提升至85.59%.

截至9月末,光大银行不良贷款总额为55.99亿元,比上年末下降2.32亿元;不良贷款率为0.65%,比上年末下降0.10个百分点.不良贷款拨备覆盖率362.91%,比上年末提高49.53个百分点.

报告期末该行资本充足率为10.93%,比上年末下降0.09个百分点;核心资本充足率为8.24%,比上年末上升0.09个百分点.

光大银行周五收报3.03元,过去三个月累计下跌3.5%.(完)

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