〔中股业绩〕光大银行第三季实现净利49.2亿元,同比增逾五成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月29日电---中国光大银行股份有限公司(601818.SS)周六发布业绩报告称,第三季度实现净利49.22亿元人民币,同比增长52.68%;当期基本每股收益0.12元,同比增34%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,前三季度光大银行实现净利润141.33亿元,同比增长40.5%;基本每股收益0.35元,上年同期为0.29元.
1-9月该行实现营业收入338.65亿元,同比增长28.35%.其中实现利息净收入289.84亿元,按年增长30.68%.增幅较大主要是由于业务规模增加和净利息收益率逐步扩大,利息净收入在营业收入的占比提升至85.59%.
截至9月末,光大银行不良贷款总额为55.99亿元,比上年末下降2.32亿元;不良贷款率为0.65%,比上年末下降0.10个百分点.不良贷款拨备覆盖率362.91%,比上年末提高49.53个百分点.
报告期末该行资本充足率为10.93%,比上年末下降0.09个百分点;核心资本充足率为8.24%,比上年末上升0.09个百分点.
光大银行周五收报3.03元,过去三个月累计下跌3.5%.(完)
参看业绩详情,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。